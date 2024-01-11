В Подмосковье локализовали пожар в цехе полимерной продукции

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пожар в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области был успешно локализован на площади 8 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, в 3:05 удалось локализовать пожар на площади 8 тысяч квадратных метров», — отмечается в официальном сообщении.Читайте также:
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Артем Кузьмин