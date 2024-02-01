Крупный пожар на мясном предприятии в Пушкине локализован

Фото: пресс-служба МЧС РФ
Пожар на территории мясного предприятия в Пушкинском городском округе удалось локализовать. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по Московской области.
«В 21.35 пожар был локализован. Его площадь составляет 1200 квадратных метров. Горит административное здание на территории мясного предприятия на ул. Соколовской. К тушению огня привлечены 56 спасателей и 20 единиц техники», – информировали в ведомстве.Ранее сообщалось об угрозе перехода огня на соседние здания.
Читайте также:
В подмосковном Пушкино горит здание на территории мясного предприятия
МЧС: в дагестанском Буйнакске горит Центральный универсальный магазин
В центре Москвы эвакуировали ТЦ «Охотный ряд»
Лора Луганская