Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в «Крокус сити холле»

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Несколько медицинских вертолетов забрали пострадавших из-за стрельбы в концертном зале «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС.
Вечером 22 марта концертный зал в подмосковном Красногорске атаковали несколько вооруженных автоматами мужчин в камуфляже и масках. Стрельба началась перед концертом российской музыкальной группы «Пикник».
В здании также разгорелся пожар, у здания начала обрушатся кровля.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что выехал в «Крокус Сити Холл». Создан был оперативный штаб. Помимо этого, на место происшествия по поручению генпрокурора РФ выехал прокурор Подмосковья.
По информации ФСБ, есть раненые и погибшие.
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В здании также разгорелся пожар, у здания начала обрушатся кровля.
По информации ФСБ, есть раненые и погибшие.
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Алина Юрчак