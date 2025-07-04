Медведь убил мотоциклиста под знаком «Не кормить медведей» в Румынии

04 июля 2025, 18:04

Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

Медведь растерзал мотоциклиста под знаком «Не кормить медведей» в Румынии. Об этом в пятницу, 4 июля, пишет BBC News. Трагедия произошла на популярном для туристов маршруте Трансфэгэрашан, что представляет собой горное шоссе, проходящее через Карпаты.





Хищник утащил мужчину в овраг, глубина которого примерно 80 метров. Спасатели нашли жертву, когда ей уже нельзя было помочь.





«К сожалению, он уже был мертв, когда мы прибыли. Травмы были крайне тяжелыми. Хотя на нем был шлем и полная защитная экипировка, этого оказалось недостаточно», — сказал глава службы горного спасения Ион Сандулою.

