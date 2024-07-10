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Мэр города в Пермском крае оказался членом местного свингер-клуба и любителем подобных вечеринок. Его «деятельность» просят проверить Генпрокуратуру. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев оказался одним из инициаторов таких мероприятий. В чате свингер-клуба политик регулярно писал, что готов приходить на вечеринки вместе со своей женой (некоторые из них он пропускал из-за выборов или поездок в Москву). Примечательно, что жена любителя эротических массовых мероприятий работает заместителем по учебно-воспитательной работе в кадетских и оборонно-спортивных классах школы.
В клубе «Аморе» Григорьев посещал бани, звал к себе в гости, и готов был принять участие в секс-вечеринке, где женщин было больше, чем мужчин. Уточняется, что у данного заведения имелся целый свод правил и требований, среди которых чистоплотность, минимальное количество алкоголя или рекомендация не говорить о футболе и политике в процессе вечеринок.
Обо всем стало известно благодаря местному чиновнику Илье Лисняку. Он сообщил Telegram-каналу SHOT, что уже написал обращение в Генпрокуратуру, чтобы Григорьева и его жену проверили.
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В клубе «Аморе» Григорьев посещал бани, звал к себе в гости, и готов был принять участие в секс-вечеринке, где женщин было больше, чем мужчин. Уточняется, что у данного заведения имелся целый свод правил и требований, среди которых чистоплотность, минимальное количество алкоголя или рекомендация не говорить о футболе и политике в процессе вечеринок.
Обо всем стало известно благодаря местному чиновнику Илье Лисняку. Он сообщил Telegram-каналу SHOT, что уже написал обращение в Генпрокуратуру, чтобы Григорьева и его жену проверили.
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Екатерина Коршунова