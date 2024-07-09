Жертва подмосковного «кислотного маньяка» рассказала о пяти перенесённых операциях

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Анастасия Лобода из подмосковного Монино в апреле стала жертвой нападения неизвестного, который облил её кислотой. Женщина перенесла уже пять сложных операций, три из которых были экстренными.
Врачи диагностировали у Анастасии химические ожоги второй и третьей степени в области лица, правого предплечья и кисти, напоминает РИА Новости. Сильно пострадали глаза. Её 11-летний сын, когда увидел мать после нападения, сначала даже не узнал её. У женщины вокруг глаз на лице были волдыри, а кожа стала чёрного цвета. Позже выяснилось, что Лобода была не единственной жертвой «кислотного маньяка». В тот же день он плеснул жгучей жидкостью на ноги 16-летней девушке, но её травмы оказались не такими серьёзными.
Анастасия рассказала, что, согласно материалам дела и обследованиям, у нападавшего нет ненависти к женщинам, однако наличествует диагноз по линии психиатрии. на также добавила, что маньяк обещал попросить родственников передать потерпевшей деньги на лечение, но пока с ней никто не связывался.
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Александр Бойцов