Мэр Суджи прокомментировал заявления Украины о захвате города

Заявление НАК и введение КТО

«Организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях. Решение принято в целях обеспечения пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России А.В. Бортниковым», – сообщается в сообщении.

Усиление полномочий властей

Разрешение на конфискацию транспортных средств и проникновение в помещения

В каких регионах ранее уже вводили режим КТО

Первая реакция общественности

«Товарищ верховный главнокомандующий! Уважаемые представители Национального Антитеррористического комитета, необходимо вводить режим проведения Контртеррористической операции еще в ряде регионов. Пока не поздно», – отмечается в публикации автора.

Национальный антитеррористический комитет подчеркнул, что на фоне попыток украинских властей дестабилизировать обстановку в ряде регионов России вводится режим контртеррористической операции. В связи с этим принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности, поддержанию правопорядка и усилению охраны объектов.Введение режима КТО подразумевает ряд мер и временных ограничений. Так, усиливаются меры безопасности в районах, где действуют КТО, разрешается проверка документов и досмотр транспортных средств и лиц. Также может быть ограничено передвижение в любом месте и любое время.Власти уполномочены усиливать охрану общественного порядка и защиту объектов, которые обеспевают жизнедеятельность населения", а также могут запретить продажу оружия и алкоголя.Власти также получают право конфисковывать транспорт частных компаний и государственных организаций для доставки людей, нуждающихся в медицинской помощи в больницы или для преследования подозреваемых в терроризме. Они также могут изымать транспортные средства граждан в «неотложных ситуациях».Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие соблюдение КТО, могут свободно входить в жилые и нежилые здания и на земельные участки, принадлежащие физическим лицам и организациям.Кроме того, власти могут отключать телекоммуникационные услуги, ограничивать использование сетей и средств связи, отслеживать телефонные разговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем».В мае 2023 года в Белгородской области уже действовал режим контртеррористической операции. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков, ссылаясь на то, что на территорию Грайворонского района области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Федеральные вооруженные силы России совместно с пограничниками, Росгвардией и ФСБ России провели успешную операцию по уничтожению противника.В Курской области также был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Это позволило при необходимости ограничить доступ людей и транспорта в определенные районы. По распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий военных рейдов противника.20 октября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей объявлялось военное положение. Президент России Владимир Путин напомнил тогда, что соответствующий режим действовал до вхождения регионов в состав Российской Федерации.Ночью 10 августа, после объявления режима КТО в Брянской области, военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Telegram-канале сообщение, в котором потребовал ввести режим КТО в ряде других регионов. С этой целью он обратился к президенту и руководству НАК.