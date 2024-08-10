Мэр Суджи прокомментировал заявления Украины о захвате города

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Мэр города Суджи в Курской области прокомментировал сообщение Украины о том, что город оккупирован Вооруженными силами республики (ВСУ). В интервью РИА Новости он заявил, что это ложь и никакого захвата не было, а также призвал людей не верить вражеской пропаганде.
«Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», – призвал Слащев.
Ранее было распространено видео, на котором четыре бойца ВСУ с украинскими флагами стоят на фоне здания в Судже с надписью «Газпром».
С 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим КТО. В НАК заявили, что Киев решил атаковать Курскую область и тем самым предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в России.
Читайте также:
Ракетная опасность объявлена в Курской области
Режим КТО объявили в еще одном российском регионе
В Курской области вводится режим КТО
Александр Климов