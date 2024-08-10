Режим КТО объявили в еще одном российском регионе

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Режим контртеррористической операции (КТО) вводится на территории Белгородской области. Об этом проинформировал Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Отмечается, что в рамках режима КТО предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности, поддержание правопорядка и усиление защиты объектов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Представители организации также добавили, что Киев совершил беспрецедентную попытку в целях дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.
Ранее режим КТО был введен в Курской и Брянской областях.
Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».
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Отмечается, что в рамках режима КТО предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности, поддержание правопорядка и усиление защиты объектов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Представители организации также добавили, что Киев совершил беспрецедентную попытку в целях дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.
Ранее режим КТО был введен в Курской и Брянской областях.
Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».
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Александр Климов