Ракетная опасность объявлена в Курской области

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В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Тревога была объявлена в 03:33. Жителям рекомендовали укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Через шесть минут ракетная угроза была отменена.
С 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим КТО. В НАК заявили, что Киев решил атаковать Курскую область и тем самым предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в России.
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«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», – заявил губернатор.
С 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим КТО. В НАК заявили, что Киев решил атаковать Курскую область и тем самым предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в России.
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Александр Климов