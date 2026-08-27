Mercedes влетел в авто и опрокинулся на Кутузовском проспекте в Москве

27 августа 2026, 11:34

Mercedes Gelandewagen опрокинулся в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Утром 27 августа на Кутузовском проспекте зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».