Mercedes влетел в авто и опрокинулся на Кутузовском проспекте в Москве
Утром 27 августа на Кутузовском проспекте зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По предварительным данным, водитель иномарки превысил скоростной режим, после чего столкнулся с другим транспортным средством и потерял управление. В результате автомобиль опрокинулся и вылетел за пределы проезжей части, приземлившись на бок. Видео с уличной камеры наблюдения полностью подтверждает эту картину.
Ранее в Telegram-канале «Моя Москва» появилась информация, что аварию мог спровоцировать мотоциклист. Однако на опубликованных записях видно, что байкеров в зоне происшествия не было.
В департаменте транспорта отметили, что инцидент не повлиял на дорожную ситуацию — движение на указанном участке не затруднено. Все собранные материалы передадут в Госавтоинспекцию для дальнейшего разбирательства.
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