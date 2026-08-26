Пять человек, включая малыша, пострадали в ДТП с двумя авто в Хабаровском крае

26 августа 2026, 06:40

Фото: Telegram-канал «Полиция Вяземского района» @vyazemsky_omvd27

В Хабаровском крае на федеральной трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали пять человек, включая малолетнего ребёнка. Об этом сообщили сегодня утром в Telegram-канале «Полиция Вяземского района».