Пять человек, включая малыша, пострадали в ДТП с двумя авто в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на федеральной трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали пять человек, включая малолетнего ребёнка. Об этом сообщили сегодня утром в Telegram-канале «Полиция Вяземского района».
Авария случилась поздно вечером 25 августа на 154-м километре автодороги А-370 «Уссури» в Вяземском районе. Женщина 1993 года рождения за рулём Nissan Presage не убедилась в безопасности манёвра, когда выехала на встречную полосу, поэтому её машина врезалась в авто Toyota Carina.
Пятерых пострадавших, включая малыша, бригады скорой помощи оперативно доставили в больницу. Сейчас специалисты оказывают всем пациентам необходимую помощь. Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
Ранее «Радио 1» передавало, что жительница Ленинградской области случайно обнаружила на заброшенном участке около трёх десятков собак, которых содержат в антисанитарных условиях. Подробности читайте здесь.
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