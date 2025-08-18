«Месть за крыс»: В центре Петербурга пенсионерка расправилась над скутером соседа

18 августа 2025, 13:13

В центре Петербурга старушка подожгла электроскутер соседа

Фото: Istock/Andrii Shablovskyi

В Санкт-Петербурге разгорелся необычный соседский конфликт, который закончился поджогом и вандализмом. Подробности сообщает 78.ru.





65-летняя жительница Искровского проспекта устроила расправу над чужой техникой — сначала подожгла электроскутер, а затем изрезала его колёса. Всё началось с бытовой ссоры: владелец скутера возмутился, что пенсионерка подкармливает не только бездомных кошек, но и крыс. Видимо, слова мужчины так задели женщину, что она решила отомстить по-крупному.



Сначала пенсионерка подожгла водительское сидение «SKY WAY» у дома 26 на Искровском проспекте, а позже вернулась, чтобы добить транспорт — изрезать колёса.

«Ущерб более 15 тысяч рублей. У скутера сгорела проводка. Сейчас не на ходу», — с горечью рассказал пострадавший.