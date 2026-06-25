Местные жители испугались бегущей голышом по улицам Кипра россиянки под наркотиками

25 июня 2026, 18:17

Baza: россиянка смешала алкоголь с веществами и пробежалась голышом по Лимасолу

Фото: istockphoto/joseh51camera

На Кипре задержали 39-летнюю россиянку, устроившую дебош в голом виде на улицах Лимасола. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.