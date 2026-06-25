Местные жители испугались бегущей голышом по улицам Кипра россиянки под наркотиками
На Кипре задержали 39-летнюю россиянку, устроившую дебош в голом виде на улицах Лимасола. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел после того, как местные жители начали массово звонить в полицию с сообщениями о раздетой и неадекватно ведущей себя женщине, бегающей по городу. К моменту прибытия правоохранителей она уже успела спровоцировать дорожно-транспортное происшествие — женщина запрыгнула на ходу в автомобиль одного из водителей, тот резко затормозил и столкнулся с другой машиной.
При попытке полицейских успокоить нарушительницу она упала на землю, после чего у нее начались судороги и пена изо рта. Россиянку в срочном порядке госпитализировали в реанимационное отделение.
Анализы показали наличие в крови смеси наркотических средств и алкоголя. Также медики диагностировали у пациентки переломы ребер. Из-за тяжелого состояния женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.
По данным канала, туристка прибыла на Кипр 2 июня и планировала вернуться домой в начале июля. Однако теперь последние дни своего отпуска она проведет в больнице, а после выписки ей предстоит дать показания полиции.
Читайте также: