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Местные жители испугались бегущей голышом по улицам Кипра россиянки под наркотиками

Baza: россиянка смешала алкоголь с веществами и пробежалась голышом по Лимасолу
Фото: istockphoto/joseh51camera

На Кипре задержали 39-летнюю россиянку, устроившую дебош в голом виде на улицах Лимасола. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Инцидент произошел после того, как местные жители начали массово звонить в полицию с сообщениями о раздетой и неадекватно ведущей себя женщине, бегающей по городу. К моменту прибытия правоохранителей она уже успела спровоцировать дорожно-транспортное происшествие — женщина запрыгнула на ходу в автомобиль одного из водителей, тот резко затормозил и столкнулся с другой машиной.

При попытке полицейских успокоить нарушительницу она упала на землю, после чего у нее начались судороги и пена изо рта. Россиянку в срочном порядке госпитализировали в реанимационное отделение.

Анализы показали наличие в крови смеси наркотических средств и алкоголя. Также медики диагностировали у пациентки переломы ребер. Из-за тяжелого состояния женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

По данным канала, туристка прибыла на Кипр 2 июня и планировала вернуться домой в начале июля. Однако теперь последние дни своего отпуска она проведет в больнице, а после выписки ей предстоит дать показания полиции.

Никита Кротов

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