Голая москвичка проломила крышу виллы в Таиланде и угодила под арест

08 июня 2026, 02:20

Пропавшая ранее москвичка голая упала с третьего этажа на крышу виллы в Таиланде

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Голая москвичка проломила крышу виллы в Таиланде, перестала узнавать людей и угодила под арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.