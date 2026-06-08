Голая москвичка проломила крышу виллы в Таиланде и угодила под арест
Голая москвичка проломила крышу виллы в Таиланде, перестала узнавать людей и угодила под арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идет о 25-летней жительнице столицы, которая ранее уехала из РФ, чтобы заработать денег. Хотя девушка купила билеты домой на 7 июня, семья потеряла с ней связь. Во время осмотра квартиры туристки внутри обнаружили ее личные вещи, но самой россиянки не было. Родные опасались, что она попала в скам-центр в Мьянме или Камбодже.
Однако вчера вечером исчезнувшая москвичка вдруг нашлась. Она рухнула с третьего этажа на крышу здания в комплексе «Патак Вилла — 2», плучив раны и ссадины. Место инцидента находится через дорогу от дома, где жила россиянка. После падения она четыре дня провела в антисанитарных условиях, теперь перестала говорить и не узнаёт окружающих.
Родственники пострадавшей подозревают, что она могла стать жертвой нападения. Также возможно, что неизвестные люди вкололи девушке запрещенные вещества. Сейчас тайские власти обвиняют молодую москвичку в незаконном проникновении в чужое жильё и причинении ущерба.
Читайте также: