Голая женщина легла на крышу иномарки в российском городе

25 июня 2026, 14:25

В Новосибирске обнаженную женщину сняли с иномарки

Фото: istockphoto/blinow61

В Новосибирске голая женщина решила позагорать на крыше иномарки Mazda. Инцидент произошел на улице Сакко и Ванцетти, пишет телеграм-канал «Прецедент Новосибирск».