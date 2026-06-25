Голая женщина легла на крышу иномарки в российском городе
В Новосибирске голая женщина решила позагорать на крыше иномарки Mazda. Инцидент произошел на улице Сакко и Ванцетти, пишет телеграм-канал «Прецедент Новосибирск».
Сотрудник охраны местного медицинского центра заметил полностью раздетую горожанку. Он не стал вмешиваться лично и вызвал частное охранное предприятие.
Прибывшие на место работники ЧОП не смогли убедить женщину покинуть чужое транспортное средство. В результате к ситуации подключились полицейские и бригада скорой психиатрической помощи, которая госпитализировала сибирячку.
В агентстве безопасности «Гвардия» уточнили, что женщина состоит у них на учете как постоянная пациентка. Незадолго до происшествия она завершила плановое лечение в стационаре и, по предварительным данным, употребила алкоголь, отмечая выписку.
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