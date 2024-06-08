Дроны ВСУ в Северной Осетии и обстрел Луганска: Последние новости СВО

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В ночь на субботу 8 июня российские системы ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников. После чего атака со стороны ВСУ повторилась. Утром этого же дня вражеские силы направили на Северную Осетию три беспилотных летательных аппарата.
О последних новостях с линии боевого соприкосновения по состоянию на 8 июня 2024 года расскажет редакция «Радио 1».
В Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались атаковать Северную Осетию тремя БПЛА. Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку в 08:40 мск.
Глава республики Сергей Меняйло написал в Telegram-канале, что три дрона пытались нанести удар по военному аэродрому в Моздоке Северной Осетии. По словам Меняйло, жертв и разрушений нет в результате атаки нет.
Глава ЛНР Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что 8 июня число погибших после ракетного удара ВСУ по жилому дому в Луганске выросло до шести человек. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Луганске тела еще двух человек. По словам главы ЛНР, работы на месте удара продолжались всю ночь.
Напомним, утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. Боевики ВСУ выпустили по городу 6 американских ракет ATACMS.
Предводитель киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Париже попросил обсудить подробности с поля боя без участия СМИ. В разговоре с Байденом Зеленский упомянул, что планирует поговорить об укреплении Харьковской области.
Украинский лидер отметил, что есть некоторые подробности с фронта, которые американскому президенту якобы необходимо лично услышать от Зеленского.
Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты ВСУ Bradley на авдеевском направлении. Атака была произведена с помощью высокоточного снаряда «Краснополь, выпущенного из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С», а M2 Bradley был ликвидирован расчетом FVP-дрона.
Российские силы ПВО за прошедшую ночь сбили 25 беспилотников украинской армии. В российском военном ведомстве пояснили, что беспилотные летательные аппараты противника были уничтожены в Белгородской, Ростовской, Тульской, Брянской, Астраханской областях.
Также враг направил в акваторию Черного моря 2 безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма. Они также были ликвидированы благодаря успешной работе ПВО.
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ВСУ впервые попытались атаковать Северную Осетию: что известно об атаке украинских беспилотников
В Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались атаковать Северную Осетию тремя БПЛА. Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку в 08:40 мск.
Глава республики Сергей Меняйло написал в Telegram-канале, что три дрона пытались нанести удар по военному аэродрому в Моздоке Северной Осетии. По словам Меняйло, жертв и разрушений нет в результате атаки нет.
В Луганске увеличилось число погибших в результате обстрела ВСУ
Глава ЛНР Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что 8 июня число погибших после ракетного удара ВСУ по жилому дому в Луганске выросло до шести человек. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Луганске тела еще двух человек. По словам главы ЛНР, работы на месте удара продолжались всю ночь.
Напомним, утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. Боевики ВСУ выпустили по городу 6 американских ракет ATACMS.
Секретные подробности с фронта: что на самом деле Зеленский сообщил Байдену в тайне ото всех
Предводитель киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Париже попросил обсудить подробности с поля боя без участия СМИ. В разговоре с Байденом Зеленский упомянул, что планирует поговорить об укреплении Харьковской области.
Украинский лидер отметил, что есть некоторые подробности с фронта, которые американскому президенту якобы необходимо лично услышать от Зеленского.
ВС РФ уничтожили еще один танк Abrams
Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты ВСУ Bradley на авдеевском направлении. Атака была произведена с помощью высокоточного снаряда «Краснополь, выпущенного из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С», а M2 Bradley был ликвидирован расчетом FVP-дрона.
Над 7 регионами РФ за ночь уничтожили 25 украинских дронов
Российские силы ПВО за прошедшую ночь сбили 25 беспилотников украинской армии. В российском военном ведомстве пояснили, что беспилотные летательные аппараты противника были уничтожены в Белгородской, Ростовской, Тульской, Брянской, Астраханской областях.
Также враг направил в акваторию Черного моря 2 безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма. Они также были ликвидированы благодаря успешной работе ПВО.
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Екатерина Коршунова