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Подросток поджег тепловоз в Улан-Удэ по заданию украинского куратора

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

Подросток из Забайкалья совершил поджог тепловоза в Улан-Удэ по указанию украинского куратора. По информации транспортной полиции, 17-летний парень приехал в Бурятию, где нашел в местном чат-канале объявление о подработке.



По информации телеграм-канала Babr Mash, за поджог кабины локомотива ему обещали выплатить 100 тысяч рублей, деньги планировалось перевести на электронный кошелек.

Парень выполнил задание, однако не очень аккуратно, получив ожоги второй и третьей степени. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. За подобные преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Виктория Иванченко

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