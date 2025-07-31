Подросток поджег тепловоз в Улан-Удэ по заданию украинского куратора

31 июля 2025, 13:17

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

Подросток из Забайкалья совершил поджог тепловоза в Улан-Удэ по указанию украинского куратора. По информации транспортной полиции, 17-летний парень приехал в Бурятию, где нашел в местном чат-канале объявление о подработке.