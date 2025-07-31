Подросток поджег тепловоз в Улан-Удэ по заданию украинского куратора
Подросток из Забайкалья совершил поджог тепловоза в Улан-Удэ по указанию украинского куратора. По информации транспортной полиции, 17-летний парень приехал в Бурятию, где нашел в местном чат-канале объявление о подработке.
По информации телеграм-канала Babr Mash, за поджог кабины локомотива ему обещали выплатить 100 тысяч рублей, деньги планировалось перевести на электронный кошелек.
Парень выполнил задание, однако не очень аккуратно, получив ожоги второй и третьей степени. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. За подобные преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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