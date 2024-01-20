Минобороны РФ: ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщает Минобороны России
«20 января около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — рассказали в российском военном ведомстве.Напомним, утром 18 января атака украинских дронов также была пресечена в небе над Ленинградской и Московской областями.
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