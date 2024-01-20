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Минобороны РФ: ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью

20 января 2024, 07:41
Фото: iStock/Oleg_Elkov

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщает Минобороны России
«20 января около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — рассказали в российском военном ведомстве.
Напомним, утром 18 января атака украинских дронов также была пресечена в небе над Ленинградской и Московской областями.


Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек и один пострадал
20 января 2024, 07:00

Фото: iStock/ivandan

Сильный пожар вспыхнул в школьном общежитии в провинции Хэнань в Китае, сообщает Центральное телевидение КНР. Его жертвами стали 13 человек, и ещё один пострадавший находится в больнице.
Сигнал тревоги в общежитии при школе «Инкай» в уезде Фанчэн городского округа Наньян раздался в 23:00 по местному времени (18:00 по мск) 19 января. Спасатели потушили огонь спустя 38 минут, сообщило агентство «Синьхуа».

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Красноярские инспектора ДПС спасли замерзавшую в лесу девочку
20 января 2024, 04:30

Фото: iStock/Kichigin

В Красноярском крае автоинспекторы ГИБДД спасли четырехлетнюю девочку, замерзающую на дороге, ведущей в лес рядом с селом Ирбейское.
Малышка Ева направлялась в сторону леса без варежек в 15-градусный мороз. Она плакала и смогла лишь назвать полицейским своё имя. Когда правоохранители на патрульной машине доставили ребёнка в больницу, медики диагностировали у Евы обморожение пальцев обеих кистей первой стадии.



Как пояснили в пресс-cлужбе красноярской полиции, девочка оказалась одна, так как ее упустили из виду девятилетний брат и восьмилетняя сестра, с которыми ее отправила на горку мать. В какой-то момент старшие дети упустили сестру из виду и не смогли самостоятельно ее найти, после чего вернулись домой и рассказали о случившемся.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. С матерью Евы провели беседу о недопустимости оставления детей без присмотра.

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США нанесли удар по противокорабельным ракетам йеменских хуситов
ТАСС: США уничтожили три противокорабельных ракеты движения хуситов
20 января 2024, 01:41

Фото: iStock/Serhej_Calka

Соединённые Штаты уничтожили три противокорабельные ракеты йеменского хуситского движения «Ансар Аллах» в результате авиаударов, нанесенных по контролируемой мятежниками территории Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Удары стали ответом на атаку на американское судно в Аденском заливе и Аравийском море, которая произошла накануне.

Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.

Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций. Вашингтон вместе с союзниками намерен создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

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#авиация
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#йемен
#сша
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SHOT: Часть Махачкалы осталась без света из-за сгоревшей высоковольтной линии
20 января 2024, 01:22

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

В Махачкале из-за замыкания проводов загорелась кровля жилого дома на улице Героев Дагестана: эвакуированы 65 человек, при этом часть домов в центре города остались без света. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что перед началом возгорания в небе было видно яркую синюю вспышку.



По сообщениям республиканского ГУ МЧС, сейчас площадь пожара в Махачкале увеличилась до 500 квадратных метров, огнем охвачены крыши двух пятиэтажек, но спасателям удалось локализовать его.

В Ростовской области вечером 13 января произошла серия отключений электроэнергии, из-за чего десятки тысяч человек остались без света. Без электроэнергии оказались Новочеркасск, Гуково, Батайск, Аксай, а также населенные пункты Азовского района.

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Прокуратура проверяет инцидент с нападением мужчины на женщину-инвалида в Самаре
19 января 2024, 21:40

Фото: iStock/Dzurag

Прокуратура приступила к проведению проверки по факту нападения мужчины на женщину-инвалида в Самаре. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
В пятницу, 19 января, Telegram-каналы сообщили о том, что 27 октября в Самаре произошло нападение мужчины-пассажира на глухонемую женщину-таксиста. Причиной такого поведения стал конфликт, который развернулся из-за того, что мужчина отказался возмещать ущерб за повреждённую дверь автомобиля.

Прокуратура Самарской области организовала проверку, а правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

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Со сломанного подъёмника на горнолыжном курорте в Яхроме сняли 25 человек
19 января 2024, 20:55

Фото: телеграм-канал Ильи Поночевного

Спасатели эвакуировали 25 человек с остановившегося кресельного подъёмника на горнолыжном курорте «Степаново» под Яхромой в Дмитровском городском округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Илья Поночевный.
«Вышло из строя поворотное колесо подъёмника, и он остановился. Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали 25 пассажиров. По уточнённой информации, в больницу были доставлены три человека. Все пациенты обследованы, в госпитализации они не нуждались. Подозрения на переломы не подтвердись», – написал Поночевный в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте «Степаново» сломался подъёмник. В результате три человека сорвались вниз. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#подмосковье
#московская область
#илья поночевный
#дмитровский городской округ
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Мужчина погиб после поножовщины в электричке Москва – Сергиев Посад
19 января 2024, 19:47

Фото: iStock/natasaadzic

Мужчина ранил ножом пассажира электропоезда Москва - Сергиев Посад. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
Отмечается, что в электричке между двумя пассажирами вспыхнул конфликт. Тогда один из участников достал нож и ранил своего оппонента.

Мужчину с ножевым ранением экстренно госпитализировали. Однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Личность напавшего, который скрылся с места происшествия, удалось установить по результатам оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники полиции задержали его в подмосковном посёлке Монино.

Выяснилось, что напавший на попутчика мужчина 1968 года рождения уже ранее был судим за кражи, мошенничество и побои.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о его аресте.

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#смерть
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После остановки подъёмника в Яхроме возбудили уголовное дело
19 января 2024, 19:39

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

Уголовное дело возбуждено после инцидента на горнолыжном курорте в Яхроме Дмитровского городского округа. Его будут расследовать по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.
«Предварительной причиной стала поломка поворотного колеса, в результате чего подъёмник остановился. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.
Ранее в подмосковном Минздраве «Интерфаксу» сообщили, что в результате инцидента в Дмитровском округе пострадали три человека, которые сорвались вниз. Двое из них госпитализированы.

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Два человека сорвались с подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье
#инцидент
#горные лыжи
#яхрома
#подмосковье
#московская область
#следственный комитет
#уголовное дело
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В прокуратуре назвали возможную причину остановки подъёмника в Подмосковье
Прокуратура: подъёмник в Яхроме мог остановиться из-за плохого натяжения троса
19 января 2024, 18:49

Фото: iStock/Kisa_Markiza

Подъёмник горнолыжного комплекса в Подмосковье мог остановиться из-за поломки поворотного колеса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Отмечается, что в результате поломки конструкции произошло недостаточное натяжение троса. Именно это и остановило подъёмник.

Ранее РИА Новости сообщали, что на горнолыжном курорте «Степаново» в городском округе Дмитров сломался подъёмник с находящимися на нём людьми. В результате этого пострадали два человека, которые сорвались вниз.

В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы, которые спасают людей, застрявших на морозе.

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#горные лыжи
#происшествия
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