Губернатор Гусев и Минобороны сообщили о сбитых над Воронежем украинских БПЛА

Фото: официальный сайт Кремля
Средства противовоздушной обороны в ночь на 16 января сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области, сообщило Минобороны РФ. Ранее об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах. После поквартирного обхода уточним число и характеристики повреждённого имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле», — сообщил Гусев.Местные жители рассказали, что слышали в небе над городом не менее 15 взрывов. По словам очевидцев, грохот был такой, что дребезжали стекла в окнах. В частности, взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово. Предварительно, после прилета неизвестного боеприпаса, пострадал жилой многоквартирный дом на Тепличной улице.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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