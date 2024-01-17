Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом

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Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник около поселка Дружба в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Предварительно, разрушений нет, никто из населения не пострадал. Губернатор отметил, что сбитый бесплатный летательный аппарат относится к самолетному типу.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал глава Белгородской области.
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Алина Юрчак