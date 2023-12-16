Минобороны сообщило ещё о шести сбитых над Крымом беспилотниках ВСУ

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Средства противовоздушной обороны после 23:00 мск 15 декабря сбили еще 6 беспилотников над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«15 декабря в период с 23.00 до 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма», — отметили в Минобороны.Ранее в российском военном ведомстве сообщили о том, что всего за два часа — с 20.30 до 22.30 мск 15 декабря — дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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