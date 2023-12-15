Минобороны: За два часа над Крымом сбили 26 украинских беспилотников

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Министерство обороны России сообщает, что с 20.30 до 22.30 мск 15 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом.
Ранее сообщалось о восьми сбитых БПЛА самолётного типа в небе над Курской областью. Первая волна из четырёх БПЛА была уничтожена около 17:30, а вторую сбили в 18:40.
А в ночь на четверг российские военные уничтожили девять украинских беспилотников, перехваченных над территориями Калужской и Московской областей.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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А в ночь на четверг российские военные уничтожили девять украинских беспилотников, перехваченных над территориями Калужской и Московской областей.
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Артем Путинцев