Над Московской и Калужской областями перехватили и уничтожили девять беспилотников

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Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 9 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией Московской и Калужской областей. Об этом информирует Минобороны РФ в телеграм-канале.
В оборонном ведомстве сочли действия украинской стороны как попытку совершения террористической атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Подробностей о разрушениях и пострадавших не приводится.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак