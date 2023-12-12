Минобороны заявила о сбитой над Белгородской областью ракете «Точка-У»

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Украина пыталась ударить по объектам на территории РФ тактической ракетой «Точка-У», сообщили в Минобороны РФ. ПВО уничтожила ее над Белгородской областью около 05:00 по московскому времени.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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