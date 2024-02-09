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Минувшей ночью жители московского региона 11 раз заявили о БПЛА в небе

Служба «112» зафиксировала 11 обращений от жителей столичного региона о БПЛА
09 февраля 2024, 10:00
Фото: iStock/Naypong

Фото: iStock/Naypong

Минувшей ночью жители Москвы и Московской области 11 раз обращались в службу «112» с сообщениями о беспилотниках, летающих в небе. Об этом «Радио 1» рассказали в силовых структурах.
«В службу "112" за сутки поступило 11 сообщений по БПЛА, летающих без поданных планов полёта в Москве и Московской области», - рассказал источник.

По информации Минобороны России, минувшей ночью над территорией России было сбито 19 вражеских беспилотников. Таким образом, средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено два беспилотника над Курской областью, пять – над Брянской и четыре над Орловской областями. Еще два вражеских дрона уничтожили в Краснодарском крае и шесть – над акваторией Черного моря.


Также в ночь на 9 февраля в Тамбове был введен режим «Ковер» из-за украинских беспилотников.

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#минобороны
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Двое жителей Мытищ напились и избили прохожего
09 февраля 2024, 09:17

Двух молодых людей из Мытищ задержала полиция по подозрению в причинении тяжкого вреда прохожему, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины 20 и 18 лет в состоянии алкогольного опьянения ночью на улице Мира вступили в перепалку с двумя прохожими. Началась драка, в ходе которой они сильно избили двадцатилетнего местного жителя. Пострадавший был госпитализирован», — говорится в сообщении.
Подозреваемых задержали по месту жительства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц». Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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#мытищи
#происшествие
#криминал
#полиция
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Главу федерации каратэ Петербурга нашли с простреленной головой
Умер президент федерации каратэ Петербурга Виталий Конев
09 февраля 2024, 09:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Тело президента федерации каратэ Петербурга Виталий Конев нашли с простреленной головой. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, тело Конева обнаружили еще 7 февраля. Из его головы при вскрытии извлекли пулю калибра 5.45 от автомата Калашникова. Следователи предполагают, что она отрикошетила во время стрельбы на соседнем полигоне. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Виталий Конев был главой федерации с 2013 года. Он также занимался практической стрельбой. и помимо борьбы профессионально занимался практической стрельбой.

Ранее сообщалось, что в Тульской области на обочине дороги около деревни Стукалово обнаружили тело депутата местной облдумы Михаила Грязева. По информации СК, погибший находился в автомобиле, следов насилия на нем не нашли. Грязев скончался в возрасте 62 лет.

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Украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод на Кубани
SHOT: Беспилотник атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае
09 февраля 2024, 06:58

Фото: iStock/Julian_J_Rossig

Беспилотный летательный аппарат атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел около 2:00 в пятницу, 9 февраля, дрон упал на территории предприятия. После этого произошел взрыв и начался пожар, но, по предварительным данным, пострадавших нет. Уже к 3 часам ночи открытое горение было ликвидировано службами завода.



При этом местные жители сообщали о громком звуке со стороны Афипского НПЗ, находящегося примерно в 20 километрах от Ильского.

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#краснодарский край
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#украина
#дрон
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Известного красноярского художника задержали по подозрению в экстремизме
Mash: В Красноярске по подозрению в экстремизме арестовали художника Слонова
09 февраля 2024, 06:34

Фото: iStock/ancoay

В Красноярске на 48 часов задержали известного художника Василия Слонова, об этом в соцсетях написала его жена. По предварительным данным, на него завели уголовное дело о демонстрации экстремисткой символики. Мера пресечения будет определена в субботу, 10 февраля.
Уголовное дело возбуждено по статье 282.4 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей неоднократную пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, причиной задержания может являться самая известная работа Слонова, а именно — кукла-неваляшка с «тюремными» татуировками, на которых обнаружена символика запрещенного в России и объявленного экстремистским криминального движения «Арестантское уголовное единство»* (АУЕ**)**. Художник уже получал за неё административный штраф в тысячу рублей.



Василий Слонов известен как художник, создающий концептуальные произведения с отсылками к происходящему в России.

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*Запрещенная в России экстремистская организация

**Запрещенная в России экстремистская организация
#экстремизм
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#художник
#красноярский край
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Ликвидирован крупнейший пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы
ТАСС: Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на севере Москвы
09 февраля 2024, 03:46

Фото: Фотобанк Московской области

Столичным пожарным удалось ликвидировать открытое горение в многоэтажке на улице Черняховского на севере Москвы, сообщает ТАСС. Возгорание стало крупнейшим пожаром в жилом доме за всю новейшую историю Москвы.
Сейчас идёт проливка и разбор конструкций. 10 человек из числа жильцов дома получили травмы разной степени тяжести.



Напомним, что ночью 9 февраля в Москве у станции метро «Аэропорт» загорелась крыша шестиэтажного жилого дома. Огонь быстро перекинулся на другой дом, в результате чего общая площадь возгорания быстро возросла до 4 тыс. кв.м. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти, к тушению привлекли в том числе и авиацию, сбросившую на источник пламени в общей сложности более 15 тонн воды.

Из горящего здания было эвакуирован в общей сложности более 400 человек, которых разместили в здании торгового комплекса и трех автобусах. По словам столичного мэра Сергея Собянина, всем им была оказана необходимая помощь. 10 человек обратились к медикам.

Вопросом соблюдения жилищных прав жителей многоквартирного дома, а также установлением всех обстоятельств возгорания уже занимается прокуратура Москвы.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки под кровлей в результате попадания на неё воды из водостоков, рассказал один из жильцов по имени Феликс. Дом, в котором в своё время жил поэт и бард Александр Галич, был построен в 1956 году, он кирпичный с железобетонными перекрытиями и деревянными перекрытиями кровли. К нему пристроены 12- и 8-этажные жилые дома.

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#пожар
#москва
#происшествия
#жилой дом
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Пожар на севере Москвы разросся до 4 тысяч «квадратов»
ТАСС: Площадь пожара в районе метро Аэропорт выросла до 4 тыс. квадратных метров
09 февраля 2024, 01:30

Фото: iStock/Distortion_Media

Площадь пожара кровли жилого дома на севере Москвы увеличилась до 4000 квадратных метров, огонь перекинулся на соседний дом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Собеседник ТАСС уточнил, что горит жилой дом по адресу: улица Черняховского, 2. В здании началось обрушение кровли, эвакуированы около 400 человек. Тушить пожар, которому присвоили третий ранг сложности, вылетели два вертолёта К-32. Пожару присвоен повышенный, третий ранг сложности. На месте также находятся около пяти пожарных машин и минимум 10 ​«скорых».



Дептранс Москвы отметил, что из-за пожара движение по улице Черняховского в Москве у станции метро «Аэропорт» перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.

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#пожар
#москва
#жилой дом
#происшествия
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В Москве полыхает крыша шестиэтажки на Ленинградском проспекте
Mash: На Ленинградском проспекте столицы горит крыша шестиэтажного жилого дома
09 февраля 2024, 00:47

Фото: iStock/O_Lypa

На Ленинградском проспекте Москвы горит крыша шестиэтажного жилого дома в районе метро Аэропорт, сообщает Telegram-канал Mash.




По предварительным данным, площадь пожара, которому уже сейчас присвоен повышенный ранг сложности, составляет в общей сложности 300 «квадратов». Жильцов дома сейчас эвакуируют.

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#пожар
#москва
#крыша
#жилой дом
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Беременная девушка была укушена ядовитой змей, но перед смертью успела родить малыша
В Камеруне укушенная ядовитой змеей беременная женщина успела родить ребенка
08 февраля 2024, 22:13

Фото: istock / Kalina Ravutsova

Беременная жительница Камеруна была укушена ядовитой змеей, но смогла родить ребенка перед смертью. Об этом пишет New York Post, ссылаясь на медицинский научный журнал The New England Journal of Medicine.

25-летнюю девушку на седьмом месяце беременности укусила смертельно ядовитая змея семейства гадюковых эфа. У женщины открылось вагинальное кровотечение, боли в животе и схватки. Медики провели обследование и обнаружили низкое количество тромбоцитов в крови. Пациентке диагностировали коагулопатию — нарушение работы свертывающей системы крови. По мнению врачей, симптомы вызвал яд змеи.

Пострадавшей ввели противоядие, но спустя три дня кровотечение и боли в области таза усилились и начались роды. Она родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Несмотря на усилия медиков, спасти саму женщину не удалось.

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#роды
#нарушение
#симптомы
#медики
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Стало известно о шести пострадавших при взрыве на газопроводе в Приморье
При пожаре на газопроводе в Пермском крае пострадали шесть человек
08 февраля 2024, 21:36

Фото: istock / Leonid Ikan

После крупного пожара в пермском посёлке Куеда пострадали шесть человек, в том числе две детей. Все они госпитализированы. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что двоих пострадавших перевели в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию также подтверждает МЧС Прикамья. Возгорание достигло площади 180 квадратных метров.

Сообщается, что уже дотла сгорело три дома. В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС. Чтобы ликвидировать пожар, привлекли пожарный поезд, который включает в себя цистерны с водой и пенообразователь.

По уточнённой информации, ЧП не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов.

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#поезд
#мчс
#пожар
#чп
#сотрудники
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