Минувшей ночью жители московского региона 11 раз заявили о БПЛА в небе

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Минувшей ночью жители Москвы и Московской области 11 раз обращались в службу «112» с сообщениями о беспилотниках, летающих в небе. Об этом «Радио 1» рассказали в силовых структурах.
«В службу "112" за сутки поступило 11 сообщений по БПЛА, летающих без поданных планов полёта в Москве и Московской области», - рассказал источник.
По информации Минобороны России, минувшей ночью над территорией России было сбито 19 вражеских беспилотников. Таким образом, средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено два беспилотника над Курской областью, пять – над Брянской и четыре над Орловской областями. Еще два вражеских дрона уничтожили в Краснодарском крае и шесть – над акваторией Черного моря.
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