Украинский дрон ударил по автобусу с людьми в Белгородской области

Фото: iStock/vadimrysev
ВСУ атаковали рейсовый автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Белгородской области, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения ноги», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшего мужчину в ближайшее время доставят в больницу, где ему будет оказана вся необходимая помощь.
Как сообщает Mash, под обстрел Вооружённых сил Украины также попал город Шебекино. Ранения получили четыре человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии с травмой головы. Помимо этого, украинским огнём была повреждена машина скорой помощи.
Читайте также:
Мирный житель получил ранение при обстреле Белгородской области
Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал белгородское село Новая Таволжанка
Украинский беспилотник взорвался в городе Губкин Белгородской области
Элина Позднякова