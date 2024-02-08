ВСУ осуществили неудачную попытку атаки Белгорода

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Российские системы ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Белгородскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четырех снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха»», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Министерстве обороны также уточнили, что атака Белгородской области была пресечена при помощи дежурных систем противовоздушной обороны.
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