Минздрав: врачи делают все возможное для спасения пострадавших в Шебекино

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Врачи делают все возможное, чтобы спасти детей, пострадавших в результате удара беспилотника в Шебекино. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале.
«Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии сейчас находятся в операционных. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей», – сообщил он.
Иконников добавил, что раненым оказывают помощь врачи-реаниматологи, травматологи, хирурги, медсестры и анестезиологи. После операции планируется консультация в федеральных медицинских центрах.
В ночь на 11 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области с помощью беспилотника, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В результате срабатывания взрывного устройства во дворе одного из домов пострадали пятеро детей.
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Александр Климов