Захарова назвала атаку ВСУ в Шебекино терактом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происшествие в Шебекине, где пострадали пятеро мальчиков, намеренным терактом против детей. Об этом она написала в Telegram-канале.
«Намеренный теракт против детей! Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!» — заявила дипломат.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбросе ВСУ снаряда с дрона «Баба-Яга» на детскую площадку. В итоге из пятерых детей двое находятся в тяжелом состоянии, все получили многочисленные ранения осколками. По сообщению главы области, на площадке не было ни военной инфраструктуры, ни солдат ВС РФ. Тем не менее удар был целенаправленным.
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