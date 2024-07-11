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Захарова назвала атаку ВСУ в Шебекино терактом

Захарова: сброс бомбы на площадку в Шебекино является терактом против детей
11 июля 2024, 23:35
Фото: IStock/Wacharaphong

Фото: IStock/Wacharaphong

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происшествие в Шебекине, где пострадали пятеро мальчиков, намеренным терактом против детей. Об этом она написала в Telegram-канале.


«Намеренный теракт против детей! Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!» — заявила дипломат.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбросе ВСУ снаряда с дрона «Баба-Яга» на детскую площадку. В итоге из пятерых детей двое находятся в тяжелом состоянии, все получили многочисленные ранения осколками. По сообщению главы области, на площадке не было ни военной инфраструктуры, ни солдат ВС РФ. Тем не менее удар был целенаправленным.

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#солдат
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Украинский дрон «Баба-Яга» сбросил бомбу на детей, играющих на площадке
Гладков: в результате атаки украинского дрона «Баба-Яга» пять детей ранены
11 июля 2024, 21:43

Фото: IStock/eranicle

ВСУ сбросили боеприпас с дрона «Баба-Яга» на детскую площадку в Шебекино — ранены пятеро детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его информации, все дети получили множественные осколочные ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. Глава области уточняет, что огонь велся прицельно по детям. Всего от действий Украинского режима в Шебекино только за сутки пострадали 12 человек, а во всем городе уже 18.

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#губернатор
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США и Украина намерены «ответить» на инцидент с киевской больницей
Салливан: Вашингтон и Киев совместно работают над ответным ударом по России
11 июля 2024, 21:43

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

США и Украина работают над силовым ответом на инцидент с больницей в Киеве, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на одном из мероприятий саммита НАТО.
Как сообщили в Минобороны РФ за все время конфликта удары наносились только по военным объектам инфраструктуры, оборонной промышленности, центрам принятия решений. Любые заявления об обратном со стороны Киева являются провокацией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что использование инцидента с детской больницей в своих целях лишний раз доказывает о бесчеловечности украинских властей.

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#минобороны рф
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#мария захарова
#всу
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На Украине назвали число женщин, служащих в рядах ВСУ
Стефанишина: на передовой в ВСУ служит более 10000 женщин
11 июля 2024, 20:29

Фото: IStock/Olga Balynska

Более 10 тыс. украинок выполняют боевые задачи непосредственно на передовой. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на панельной дискуссии в рамках Общественного форума НАТО.
Ранее замминистр обороны страны Наталья Калмыкова сообщала, что службу в рядах ВСУ проходят более 67 тыс. женщин. Большая часть из них служит в санитарных частях либо осуществляет удаленное управление дронами.

С осени прошлого года на Украине вступил в силу закон об обязательном воинском учете женщин, имеющих медицинское или фармакологическое образование.

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#всу
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#медицина
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«Пусть клоун договорится о мире»: украинские блогеры восстали против Зеленского
После ударов по Киеву против Зеленского восстали украинские блогеры
11 июля 2024, 18:56

Украинские блогеры начали выражать мнение в социальных сетях о необходимости прекратить военные действия после ракетного удара по Киеву, в результате которого пострадала детская больница. Об этом пишет издание «Страна».
Блогер Владислава Роговенко назвала Владимира Зеленского «клоуном».

«Я в шоке от последних новостей. Пусть этот клоун едет и договаривается о мире. Сколько еще должно произойти? Моя ярость безгранична. Я ненавижу эту власть», — заявила она.
Блогер Юля Верба обвинила киевскую власть в коррупции. Помимо этого, свое мнение высказали блогеры Александр Волошин, Мила Бараева, актриса Наталка Денисенко.

На этом фоне в социальных сетях разгорелся сильный скандал. Паблик «Новости здорового человека», который известен на Украине, призвал своих подписчиков «пересмотреть свои подписки», намекая на возможность отписаться от этих блогеров. Однако в комментариях люди выразили поддержку им.

8 июля в Киеве прозвучали взрывы, власти сообщили о работе ПВО и падении обломков в нескольких районах города. Глава военной администрации Киева Сергей Попко после взрывов сообщил о гибели 33 человек и почти 120 пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский писал о разрушениях в детской больнице «Охматдет» в Шевченковском районе города.

Ранее жена Владимира Зеленского Елена объявила в социальных сетях о запуске «уроков счастья» для местных школьников. Этим она вызвала гнев украинцев. В публикации Елена сообщила, что курс «Уроки счастья» это местная адаптация американской программы по эмоциональному обучению. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону Узловая в Тульской области
11 июля 2024, 18:15

Фото: iStock/aapsky

Беспилотники украинских боевиков атаковали особую экономическую зону Узловая в Тульской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, один из аппаратов насквозь пробил стену завода ООО «Промет-СЭЗ». Уточняется, что до особой экономической зоны долетело четыре вражеских дрона.

Российские средства противовоздушной обороны обезвредили БПЛА, однако повреждения получил цех предприятия. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Предприятие занимается изготовлением металлических стеллажей для складов и офисов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для F-16
11 июля 2024, 18:14

Фото: iStock/phaisarn2517

Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо заявил, что Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для истребителей F-16. Об этом информирует РИА Новости.
«Что касается боеприпасов, то ряд стран, в том числе Бельгия, пообещали предоставить необходимое для снаряжения самолетов F-16. Это важный шаг вперед, позволяющий обеспечить часть той системы ПВО, на которую рассчитывает Украина», — сказал он.

F-16 — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Много лет состоит на вооружении у армии Соединенных Штатов Америки и стран НАТО, одобрен для реэкспорта на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

На Западе неожиданно высказались о СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Российских солдат научат обращаться с новым видом оружия
Замглавы Минобороны Евкуров: российских солдат обучат стрельбе из дробовика
11 июля 2024, 18:04

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Российских военных научат обращаться с новым видом оружия. Об этом информирует MK.RU со ссылкой на заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова.
Уточняется, что бойцов ВС РФ обучат стрельбе из дробовика. Для этих целей российское военное ведомство уже подготовило 80 инструкторов.

По словам Евкурова, данная идея принадлежит не ему, а «командирам на местах».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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#солдаты
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«Могут наносить удары по любым целям»: На Западе неожиданно высказались о СВО
Меркурис: ВС России могут наносить удары по всей Украине из-за истощения ПВО
11 июля 2024, 17:51

Фото: iStock/IherPhoto

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что военные ВС РФ могут наносить удары по любым целям Вооруженных сил Украины из-за истощения украинского ПВО. Об этом информирует РИА Новости.
«Теперь русские могут нацеливаться на позиции по всей Украине в светлое время суток и наносить колоссальный ущерб украинцам», — сообщил он.

По его словам, системы Patriot оказались неэффективны из-за истощения запасов ракет для них у Вооруженных сил Украины. Меркурис предполагает, что это может быть вызвано тем, что часть из них российские военные вывели из строя.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Путь Киева в НАТО должен завершиться исчезновением Украины или альянса. Так зампред Совбеза РФ отреагировал на вашингтонскую Декларацию НАТО, в которой страны-участницы альянса обязуются поддерживать Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#президент
#нато
#сво
#рф
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В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу
«‎Страна»: в Черновцах мобилизованный выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу
11 июля 2024, 17:48

Фото: IStock/SEASTOCK

В Черновцах на Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу. Об этом пишет издание «‎Страна».
Сообщается, что его незаконно задержали около дома. От отчаяния он выпрыгнул с окна первого этажа ТЦК. В оперативном командовании «Запад» ВСУ подтвердили случившийся инцидент. Они отметили, что неправомерных действий в отношении призывника не совершали.

По их словам, мужчина уклоняется от службы. В военкомат его привезли для составления административного протокола из-за отсутствия на руках военно-учетных документов.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что сотрудники украинских военкоматов начали отлавливать мужчин призывного возраста с использованием машин скорой помощи. По его словам, военкомы передвигаются на каретах скорой помощи и останавливают людей для поверки документов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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