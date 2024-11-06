«Мисс Россия» София Никитчук задержана во Внуково по подозрению в контрабанде

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Обладательницу титула «Мисс Россия» Софию Никитчук задержали таможенники в столичном аэропорту Внуково. Её подозревают в контрабанде ювелирных изделий.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, победительница Всероссийского конкурса красоты и вице-«Мисс Мира - 2015» прилетела в Москву из Ниццы транзитом через Стамбул. На таможне её задержали. Девушка везла с собой два кольца, колье Cartier 750-й пробы и золотые часы Patek Philippe. София заявила, что не декларировала «золото-бриллианты», так как все украшения якобы принадлежат ей лично.
Стоимость ювелирных изделий оценивается в 12 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении русской красавицы уголовного дела по статьям «Уклонение от уплаты таможенных платежей» и «Контрабанда».
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Александр Бойцов