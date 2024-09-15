Перевозка наркотиков: Раскрыты подробности задержания актера сериала «Король и Шут» Ткачука

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
В петербургском аэропорту «Пулково» задержали актера театра и кино Евгения Ткачука. Звезду сериала «Король и Шут» подозревают в перевозке наркотических веществ. Редакция «Радио 1» расскажет все известные подробности к этому часу.
В настоящее время Евгений общается с сотрудниками правоохранительных органов. По данным SHOT, сотрудники полиции увезли актера на сдачу анализов.
Изъятое у Ткачука вещество находится на экспертизе. По предварительным данным, у артиста нашли марихуану. Мужчина намеревался лететь в Тбилиси, поэтому за перевозку наркотиков ему может грозить внушительный срок и штраф.
Звезду сериала «Король и Шут» проверят по статье 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств.
Евгений Ткачук дебютировал в кино в 2004 году в произведении «Московская сага». Фильмография артиста насчитывает более 70 работ. Ткачук исполнял роль в таких проектах, как «Король и Шут», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Бесы», «Тихий Дон», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Повелитель ветра», «Годунов. Продолжение».
Помимо этого, Ткачук является основателем и художественным руководителем частного Конно-драматического театра «ВелесО» в Ленинградской области, в спектаклях которого вместе с профессиональными актерами играют кони.
В 2019 году в театре «ВелесО» состоялась постановка «Священный полет цветов», к которой Евгений готовился 8 лет. Спектакль поставлен по мотивам произведения Александра Введенского «Кругом, возможно, Бог».
Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына
Артист не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем. Не прочь выпить, по словам Евгения Ткачука, и его жена Марта. Женщина призналась, что именно муж пристрастил ее к спиртному.
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За что задержали Евгения Ткачука40-летнего Евгения остановили в ходе предполетного досмотра — работники аэропорта нашли у него курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Объяснить, что находится в пакете, актер не смог, поэтому его задержали, а вещество передали на экспертизу.
В настоящее время Евгений общается с сотрудниками правоохранительных органов. По данным SHOT, сотрудники полиции увезли актера на сдачу анализов.
Изъятое у Ткачука вещество находится на экспертизе. По предварительным данным, у артиста нашли марихуану. Мужчина намеревался лететь в Тбилиси, поэтому за перевозку наркотиков ему может грозить внушительный срок и штраф.
Звезду сериала «Король и Шут» проверят по статье 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств.
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Кто такой Евгений ТкачукЕвгений Ткачук родился 23 июля 1984 года в Ашхабаде в семье актера и режиссера Сызранского драматического театра имени Алексея Толстого Валерия Ткачука.
Евгений Ткачук дебютировал в кино в 2004 году в произведении «Московская сага». Фильмография артиста насчитывает более 70 работ. Ткачук исполнял роль в таких проектах, как «Король и Шут», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Бесы», «Тихий Дон», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Повелитель ветра», «Годунов. Продолжение».
Помимо этого, Ткачук является основателем и художественным руководителем частного Конно-драматического театра «ВелесО» в Ленинградской области, в спектаклях которого вместе с профессиональными актерами играют кони.
В 2019 году в театре «ВелесО» состоялась постановка «Священный полет цветов», к которой Евгений готовился 8 лет. Спектакль поставлен по мотивам произведения Александра Введенского «Кругом, возможно, Бог».
Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына
Личная жизнь Евгения ТкачукаАктер состоит в браке с журналисткой Мартой Ткачук, которая также работает его агентом. Пара воспитывает девятилетнюю дочку Еву. Также у Ткачука есть дочь от первого брака — 15-летняя Екатерина. Его первой супругой стала однокурсница по ГИТИСу Елена Махова.
Артист не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем. Не прочь выпить, по словам Евгения Ткачука, и его жена Марта. Женщина призналась, что именно муж пристрастил ее к спиртному.
«К сожалению, сейчас мы выпиваем вместе, но Марта обладает удивительной способностью: она пьет исключительно интеллигентно, как настоящая петербурженка», — рассказывал Ткачук.В программе «Судьба человека» Марта признавалась, что полюбила Евгения, несмотря на его недостатки, включая употребление спиртного.
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Алина Юрчак