Младенца в пластиковом контейнере нашли у гаражей в Туле

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В Туле у гаражей нашли младенца без признаков жизни в пластиковом контейнере. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Тульской области в Telegram-канале.
Отмечается, что малыша нашли на улице Сурикова. Следователи возбудили дело по факту произошедшего.
В настоящее время устанавливаются причины случившегося, а также правоохранительные органы ищут мать младенца.
Ранее сообщалось, что в Москве в жилом доме на улице Паромная на лестничной клетке первого этажа обнаружен новорождённый ребенок. По данным следствия, женщина 1981 года рождения уже привлекалась к ответственности за оставление своего ребенка в опасности.
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В настоящее время устанавливаются причины случившегося, а также правоохранительные органы ищут мать младенца.
Ранее сообщалось, что в Москве в жилом доме на улице Паромная на лестничной клетке первого этажа обнаружен новорождённый ребенок. По данным следствия, женщина 1981 года рождения уже привлекалась к ответственности за оставление своего ребенка в опасности.
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Екатерина Коршунова