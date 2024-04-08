Суд заочно арестовал Тбилисского по обвинению в занятии высшего положения в ОПГ

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Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Как только Измайлов будет экстрадирован в РФ, его сразу же заключат под стражу. В настоящее время он объявлен в международный розыск.
За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит тюремный срок от восьми до пятнадцати лет. Напомним, в 2015 году Измайлова задержали в Москве с героином, после его приговорили к реальному сроку, отсидев который, он сменил имя с Теймураза Фарояна и Якова Измайлова.
Ранее сообщалось, что вор в законе Борис Петров, известный в криминальном мире как Апакела из сухумского клана, скончался в пензенской колонии.
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За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит тюремный срок от восьми до пятнадцати лет. Напомним, в 2015 году Измайлова задержали в Москве с героином, после его приговорили к реальному сроку, отсидев который, он сменил имя с Теймураза Фарояна и Якова Измайлова.
Ранее сообщалось, что вор в законе Борис Петров, известный в криминальном мире как Апакела из сухумского клана, скончался в пензенской колонии.
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Екатерина Коршунова