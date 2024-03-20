Младенцев, чьи тела нашли в Москве, могли выкинуть в канализацию

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Младенцев, чьи тела нашли на насосной станции в Новой Москве, могли выкинуть в канализацию. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.
Ранее СК РФ и прокуратура сообщали, что в понедельник и вторник на насосной станции, на которой проводятся ремонтные работы, были обнаружены тела двух младенцев. По факту обнаружения тел было возбуждено два дело по статье Уголовного кодекса РФ о причинении смерти по неосторожности.
Было установлено, что оба тела женского пола. У одной из девочек была обнаружена рана в теменной области головы.
В настоящее время Следственный комитет ведёт работу по выяснению личности матери.
Собеседник агенства не исключил, что дети могли родиться уже мёртвыми, после чего мать выкинула их в канализацию.
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Было установлено, что оба тела женского пола. У одной из девочек была обнаружена рана в теменной области головы.
Собеседник агенства не исключил, что дети могли родиться уже мёртвыми, после чего мать выкинула их в канализацию.
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Анастасия Чинкова