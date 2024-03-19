Тело ещё одного младенца обнаружили на насосной станции в Москве

Фото: Фотобанк Московской области
Тело ещё одного новорождённого ребёнка обнаружили в ходе проведения работ на насосной станции в Новой Москве. Об этом сообщает ГСУСК России по городу Москве.
Днём ранее столичная прокуратура сообщала, что на этой же станции уже находили тело новорождённого.
19 марта было обнаружено тело новорождённой девочки.
В СК РФ отметили, что организована доследственная проверка.
Точная причина смерти младенцев будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы, подчеркнули в московской прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Канском районе Красноярского края на 10-летнего мальчика напала бездомная собака, которая разодрала ему лицо.
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19 марта было обнаружено тело новорождённой девочки.
Точная причина смерти младенцев будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы, подчеркнули в московской прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Канском районе Красноярского края на 10-летнего мальчика напала бездомная собака, которая разодрала ему лицо.
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Анастасия Чинкова