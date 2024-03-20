Угрожал ученицам ремнём и ставил в угол: Преподавателя-силовика уволили из МВД России

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В Каменске-Уральском преподавателя техникума, который угрожал студенткам насилием и ставил их в угол, уволили из правоохранительных органов. Об этом стало известно порталу Е1.
«Должностное лицо, о котором идет речь, уволено из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — рассказал изданию начальник пресс-службы управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.В конце февраля в сети распространились кадры, на которых педагог в форме заставляет студентов вставать на колени, бьет ремнем и угрожает электрошокером. К правозащитникам за помощью обратились родители одной из девушек.
Мужчину из техникума уволили, теперь он потерял и свою основную работу.
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