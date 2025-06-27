«Вали к своему папашке»: многодетная мать из Волгограда избила малыша на камеру
Многодетную мать из Волгограда подозревают в зверствах
В сети появилось шокирующее видео с издевательствами над детьми. Во всем подозревают многодетную мать из Волгограда.
Телеграм-канал «112» опубликовал запись, на которой слышно, как женщина оскорбляет и бьет своих малолетних детей. У Юлии четверо детей, младшему из которых всего 9 месяцев. После того, как видео попало в интернет, детей немедленно изъяли из семьи и поместили в специализированные учреждения.
«Закрой свой рот и вали к своему папашке», — кричала женщина на ребенка.Юлией сейчас занимаются сотрудники СК. Детям предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу, а самой матери, возможно, потребуется психиатрическая помощь.