В Подмосковье подросток в состоянии наркотического опьянения напился собственной крови и чуть не умер

MK.RU: в Видном подросток под наркотиками напился крови и чуть не погиб
оригинал Фото: iStock/ maxim4e4ek

В подмосковном Видном 17-летний подросток в состоянии наркотического опьянения напился собственной крови и чуть не умер, сообщила газета «Московский комсомолец».



Оказалось, что несовершеннолетнего в состоянии оглушения и с ранами правой кисти привезли в больницу. Он испытывал трудности с дыханием и глотанием, лицо и одежда перепачкались в крови. Помимо прочего, у подростка началась сильная рвота.

Молодому человеку выполнили терапию для скорейшего вывода из организма наркотических веществ и провели хирургическую обработку ран руки.

Когда несовершеннолетний пришел в себя, он сообщил, что под наркотиками испытал галлюцинации и покалечил себя, не осознавая этого.

Ранее сообщалось, что представители Автономной некоммерческой организации (АНО) «Люди дела» провели операцию по обнаружению и изъятию крупной партии нелегального пива на складе, расположенном на улице Шефская в Екатеринбурге.

Ольга Енгалычева

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