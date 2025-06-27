В Подмосковье подросток в состоянии наркотического опьянения напился собственной крови и чуть не умер

27 июня 2025, 13:19

MK.RU: в Видном подросток под наркотиками напился крови и чуть не погиб

оригинал Фото: iStock/ maxim4e4ek

В подмосковном Видном 17-летний подросток в состоянии наркотического опьянения напился собственной крови и чуть не умер, сообщила газета «Московский комсомолец».