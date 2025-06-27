В Подмосковье подросток в состоянии наркотического опьянения напился собственной крови и чуть не умер
В подмосковном Видном 17-летний подросток в состоянии наркотического опьянения напился собственной крови и чуть не умер, сообщила газета «Московский комсомолец».
Оказалось, что несовершеннолетнего в состоянии оглушения и с ранами правой кисти привезли в больницу. Он испытывал трудности с дыханием и глотанием, лицо и одежда перепачкались в крови. Помимо прочего, у подростка началась сильная рвота.
Молодому человеку выполнили терапию для скорейшего вывода из организма наркотических веществ и провели хирургическую обработку ран руки.
Когда несовершеннолетний пришел в себя, он сообщил, что под наркотиками испытал галлюцинации и покалечил себя, не осознавая этого.
Ранее сообщалось, что представители Автономной некоммерческой организации (АНО) «Люди дела» провели операцию по обнаружению и изъятию крупной партии нелегального пива на складе, расположенном на улице Шефская в Екатеринбурге.
Читайте также: