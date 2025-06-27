Ми-8 совершил аварийную посадку в Тверской области из-за отказа двигателя
Вертолет Ми-8 с шестью членами экипажа совершил вынужденную посадку в поле в Тверской области. По данным SHOT, причиной инцидента стал отказ двигателя.
Вертушка выполняла рейс из аэропорта Змеево в сторону Смоленской области. Вскоре после взлета пилоты зафиксировали неполадки в работе двигателя и приняли решение о посадке в поле.
В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности и запуску двигателя вертолета.
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