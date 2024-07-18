Многолетние убийства, кражи и разбой в 2000-е: за что арестовали экс-сотрудника МВД

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17 июля текущего года Басманный суд Москвы арестовал бывшего полковника МВД России Владимира Новгородова по статье об убийствах и незаконном обороте оружия.
О том, сколько лет длилась преступная деятельность Новгородова, какими методами пользовалась банда и каковы результаты проведенного в отношении преступной группировки расследования, расскажет редакция «Радио 1».
Участники банды киллеров были задержаны в декабре прошлого года. Согласно информации следствия, они совершали преступления на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области, Красноярского края и других субъектов с 1998 года. Участники преступной группировки обвинялись по 30 преступлениям, среди которых — убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. Предполагается, что банду возглавляли бывший военнослужащий ВС России и сотрудник спецназа СОБРа, который погиб в ДТП в 2006 году, тем самым избежав наказания.
Отмечается, что банда совершала заказные убийства и похищения людей с целью вымогательства. После получения денег жертв убивали, а их тела топили, привязывая к ногам гири. В число жертв преступников также вошли похищенные и убитые владелец коммерческой компании и ее бухгалтер в том же году в Москве.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленникам инкриминируется порядка тридцати особо тяжких преступлений. В состав группировки входили около двадцати человек.
Задержанный 17 июля 2024 года Владимир Новгородов умышленно и в составе организованной группы дистанционно взорвал самодельное взрывное устройство в Одинцовском районе Подмосковья. Так он намеревался совершить заказное убийство трех человек. Также, согласно данным СК, Новгородов хранил у себя дома взрывчатые вещества и взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Главное следственное управление СКР предъявило обвинения обвиняемым по нескольким статьям УК РФ, включая убийство двух или более лиц, разбой, похищение человека организованной группой, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконный оборот оружия.
В настоящее время главного фигуранта дела арестовали на два месяца — до 16 сентября 2024 года.
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Многолетняя преступная деятельность
Участники банды киллеров были задержаны в декабре прошлого года. Согласно информации следствия, они совершали преступления на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области, Красноярского края и других субъектов с 1998 года. Участники преступной группировки обвинялись по 30 преступлениям, среди которых — убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. Предполагается, что банду возглавляли бывший военнослужащий ВС России и сотрудник спецназа СОБРа, который погиб в ДТП в 2006 году, тем самым избежав наказания.
Жестокие методы банды
Отмечается, что банда совершала заказные убийства и похищения людей с целью вымогательства. После получения денег жертв убивали, а их тела топили, привязывая к ногам гири. В число жертв преступников также вошли похищенные и убитые владелец коммерческой компании и ее бухгалтер в том же году в Москве.
Результаты расследования
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленникам инкриминируется порядка тридцати особо тяжких преступлений. В состав группировки входили около двадцати человек.
Задержанный 17 июля 2024 года Владимир Новгородов умышленно и в составе организованной группы дистанционно взорвал самодельное взрывное устройство в Одинцовском районе Подмосковья. Так он намеревался совершить заказное убийство трех человек. Также, согласно данным СК, Новгородов хранил у себя дома взрывчатые вещества и взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Обвинения и статьи УК РФ
Главное следственное управление СКР предъявило обвинения обвиняемым по нескольким статьям УК РФ, включая убийство двух или более лиц, разбой, похищение человека организованной группой, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконный оборот оружия.
В настоящее время главного фигуранта дела арестовали на два месяца — до 16 сентября 2024 года.
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Екатерина Коршунова