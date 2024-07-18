Появились новые подробности ДТП с участием бизнесмена Муртазалиева в Дагестане

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Сбивший силовиков в Махачкале бизнесмен Тимур Муртазалиев подозревается в наркоторговле. Об этом сообщает NEWS. Ранее была информация, что совладелец сети ресторанов «Аксакал» попытался скрыться от полицейских, проводивших рейд против распространения запрещенных веществ.
Когда его остановили, он отказался открывать двери, а затем сбил двух стражей порядка, стоявших у него на пути. Лихач задержан, против него уже завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Муртазалиеву грозит тюремный срок в 20 лет лишения свободы. Его дом сейчас обыскивают.
Перед этим сообщалось, что в Талдоме правоохранители задержали наркокурьера при попытке сбыта наркотических средств.
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Никита Кротов