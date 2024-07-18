Лишенного прав за езду под барбитуратами помощника российского министра поймали за рулем

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В Крыму полиция поймала за рулем автомобиля помощника министра МЧС Крыма Ингмара Левчика, который ранее был лишен прав. Об этом пишет Telegram-канал Mash на волне.
Отмечается, что Левчика задержали в среду, 17 июля, на перекрестке проспекта Победы и улицы 51-й Армии. Мужчину это возмутило, и он пригрозил правоохранителям увольнением. Теперь чиновнику грозит пятнадцать суток ареста.
Левчик занял пост помощника министра МЧС Крыма Сергея Садаклиева в 2022 году. Уже через год его лишили водительского удостоверения за езду под барбитуратами. Также известно, что мать задержанного — Наталья Лапшина — возглавляла администрацию Мирновского сельского поселения, однако была уволена по причине махинаций.
В настоящее время Левчик находится в Железнодорожном райотделе полиции, где ожидает судебного заседания.
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Левчик занял пост помощника министра МЧС Крыма Сергея Садаклиева в 2022 году. Уже через год его лишили водительского удостоверения за езду под барбитуратами. Также известно, что мать задержанного — Наталья Лапшина — возглавляла администрацию Мирновского сельского поселения, однако была уволена по причине махинаций.
В настоящее время Левчик находится в Железнодорожном райотделе полиции, где ожидает судебного заседания.
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Екатерина Коршунова