МО Киргизии: Четверо пострадавших при крушении Ми-8 находятся в реанимации

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«В результате крушения вертолета один военнослужащий погиб, восемь человек пострадало. Четверо находятся в реанимации, один из них крайне тяжелый, четверо — средней тяжести. Все они находятся в больнице скорой медицинской помощи», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе оборонного ведомства Киргизии.
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