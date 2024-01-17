Минобороны Киргизии: разбившийся вертолет Ми-8 совершал учебный полет

Фото: istockphoto/camptoloma
«Вертолет совершал учебно-тренировочный полет и произвел вынужденную жесткую посадку», - рассказал представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось, что отставной пилот Вооружённых сил Украины генерал Станислав Павлович, которого называли самым опытным украинским пилотом, скончался, об этом сообщили представители воздушного командования «Запад».
Читайте также:
На Украине скончался самый опытный пилот ВСУ Павлович
Мужчина вернулся из колонии и расправился с отцом во время ссоры
Чтобы не возвращать долг жители Ачинска убили мужчину и бросили в кювет