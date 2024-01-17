В Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, погиб один человек

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«В 10.55 по местному времени (7.55 мск – ред.) на авиабазе «Фрунзе-1» упал военный вертолет Ми-8. Борт 203. О судьбе экипажа пока неизвестно. Дополнительно сообщим», — прокомментировали ситуацию в агентстве.
Ранее издание vesti.kg сообщало, что в результате крушения Ми-8 погиб один человек, ещё семеро пострадали.
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