По Белгородом погибли более 60 человек, которые находились на борту Ил-76

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Военный самолёт Ил-76 разбился в Белгородской области.
По предварительным данным, на борту находились 63 человека. Все погибли.
Происшествие случилось в Корочанском районе. Других подробностей не представляется. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что внёс изменения в свой рабочий график и срочно отправился на место происшествия.
Ранее жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
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Происшествие случилось в Корочанском районе. Других подробностей не представляется. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что внёс изменения в свой рабочий график и срочно отправился на место происшествия.
«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал Гладков.Жителей Белгорода, которые находятся на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.
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Мария Фирсова