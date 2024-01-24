В Белгородской области упал военный самолёт

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Военный самолёт Ил-76 упал в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, происшествие случилось в Корочанском районе. Иных подробностей не представляется.
Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что внёс изменения в свой рабочий график и срочно выехал на место происшествия.
Он подчеркнул, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники управления Следственного комитета по региону.
Ранее в этот день Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности в Белгороде. В связи с этим, глава региона призвал жителей укрываться в помещениях без окон или в подземных укрытиях.
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Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что внёс изменения в свой рабочий график и срочно выехал на место происшествия.
Ранее в этот день Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности в Белгороде. В связи с этим, глава региона призвал жителей укрываться в помещениях без окон или в подземных укрытиях.
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Анастасия Чинкова