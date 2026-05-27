Модель убила миллионера из ревности и получила УДО

27 мая 2026, 18:42

Словацкая модель Майка Кукучова вышла по УДО после убийства миллионера

В испанской Марбелье досрочно освободили словацкую модель Майку Кукучову, осужденную за убийство британского миллионера Эндрю Буша. Она вышла на свободу, отбыв около восьми лет вместо назначенных ранее 15-ти, сообщает KP.RU.





Трагедия произошла на вилле, где бизнесмен находился с новой возлюбленной Марией Коротаевой. По версии следствия, Кукучова, бывшая партнерша Буша, приехала к нему на почве ревности. В ходе ссоры она несколько раз выстрелила в мужчину из револьвера и скрылась на его автомобиле. Полученные ранения оказались смертельными.



Коротаева позже рассказывала, что после случившегося пыталась позвать на помощь, но в панике осталась без связи. После убийства модель скрылась в Словакии, где ее задержали спустя несколько дней.



Изначально она отрицала вину, но следствие доказало обратное. В 2016 году суд в Малаге приговорил ее к 24 годам тюрьмы, однако позднее срок сократили до 15 лет. В итоге Кукучова вышла на свободу досрочно.



