Девушка отрубила голову матери на глазах у семьи и провела с ней всю ночь
В Индии девушка отрубила голову своей матери и провела с ней всю ночь. Трагедия произошла в штате Ассам, сообщает 24 апреля NDTV.
Согласно материалу, 19-летняя Пуджа Маланг неожиданно напала на свою 42-летнюю мать с мачете. Когда отец и сестра попытались спасти женщину, нападавшая ранила и их. После убийства девушка забрала голову матери и не расставалась с ней до самого утра.
На следующий день полиция доставила злоумышленницу в участок. При задержании у Пуджи Маланг нашли серп, ножницы и целый набор странных предметов. Соседи предполагают, что девушка занималась «чёрной магией». Предварительно, это могло быть главным мотивом для её агрессивных действий.
По информации полиции, ранее в семье не происходило ссор или конфликтов. В настоящее время следователи пытаются выяснить все обстоятельства этого жестокого преступления.
