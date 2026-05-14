Приревновала мужа к соседке и убила ее четырехлетнего сына: что случилось на вечеринке в Новосибирской области, подробности трагедии
В феврале 2015 года в Новосибирской области погиб четырехлетний мальчик Костя (все имена изменены). Ребенок стал жертвой жестокой расправы во время пьяного конфликта в доме местной жительницы. В первые недели после случившегося представители правоохранительных органов давали крайне сдержанные комментарии. Однако журналистам удалось пообщаться с местными жителями, восстановить последовательность событий того вечера и собрать картину трагедии. Подробнее о том роковом дне — в материале «Радио 1».
Убила мужа и отсидела десять летЦентральной фигурой этой истории стала 44-летняя Валентина. В селе ее знали как человека с жестким характером, вспыльчивым нравом и склонностью к конфликтам. За плечами у женщины уже находилось серьезное криминальное прошлое.
Среди местных жителей долгие годы ходили рассказы о том, что ранее она расправилась со своим прежним гражданским супругом. За это преступление женщина провела в местах лишения свободы почти десять лет. После освобождения женщина не изменила образ жизни. Она быстро сошлась с новым мужчиной, продолжила злоупотреблять алкоголем и вновь оказалась в центре трагических событий. Именно вместе с новым сожителем она находилась дома вечером 18 февраля 2015 года.
Последний вечер Кости: как начался конфликтСогласно рассказам очевидцев, в тот день в доме Вали собралась компания, где распивали спиртное. Среди гостей находилась 32-летняя Марина — мать Кости. Ее супруг в это время работал на вахте, старшая дочь гостила у бабушки, а маленького сына женщина взяла с собой.
Во время застолья обстановка резко изменилась. Хозяйка дома приревновала своего сожителя к гостье. Началась ссора, которая быстро переросла в избиение Марины. В итоге она сумела вырваться и бросилась бежать домой. По словам сельчан, она выскочила настолько быстро, что не успела ни одеться, ни обуться. В суматохе женщина оставила в доме собственного сына.
Убийство ребенка потрясло все селоИменно тогда четырехлетний мальчик остался один рядом с разъяренной и нетрезвой женщиной. После бегства матери Валя переключила ярость на мальчика. Костя оказался беззащитен перед взрослым человеком, находившимся в состоянии агрессии.
То, что происходило дальше, жители области потом пересказывали друг другу почти шепотом. По словам сельчан, женщина жестоко избила ребенка, а затем нанесла смертельные ранения. После расправы тело мальчика она вынесла во двор и бросила в место, куда обычно сливали помои.
После этого она вернулась в дом и продолжила застолье так, словно ничего не произошло. Эта деталь особенно потрясла местных жителей. Весть о гибели Кости быстро разошлась по селу. Уже вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа из Новосибирска.
Попытка переложить вину на матьНа первом же допросе убийца попыталась обвинить во всем Марину. Она заявила, что якобы именно мать ребенка убила сына в приступе ревности или ярости.
Сама бежавшая в первые часы после трагедии находилась в тяжелом состоянии и не могла давать ясные показания. Жители рассказывали, что ночью женщину нашли на крыльце собственного дома. Она сидела там долгое время, вокруг лежали окурки. По словам очевидцев, Марина пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения и шока. Она пыталась убедить окружающих, что ее сын жив и спит дома в кровати.
Из-за того что женщина несколько часов провела босиком на морозе, она получила серьезные обморожения ног. Следователям пришлось дождаться, пока она придет в себя и сможет говорить связно.
Следствие быстро установило истинную картинуНесмотря на хаос и путаные объяснения участников событий, правоохранители достаточно оперативно восстановили реальную картину произошедшего. Следователи провели осмотры места преступления, назначили экспертизы и собрали доказательства.
Материалы дела подтвердили: убийство четырехлетнего Кости совершила именно Валенитна. Следов причастности Марины обнаружено не было. Уже 21 февраля 2015 года, спустя три дня после трагедии, женщину заключили под стражу и предъявили обвинение по особо тяжкой статье.
Реакция отца мальчика и раскол среди жителейО смерти сына отец мальчика узнал во время работы на вахте. Мужчина немедленно прервал смену и вернулся домой раньше срока. Знакомые семьи рассказывали, что случившееся стало для него страшным ударом. Он тяжело переживал трагедию и постоянно повторял, что не может перестать думать о том, какую боль испытал ребенок в последние минуты жизни.
В самом селе отношение к матери мальчика оказалось неоднозначным. Одни жители говорили, что Марина всегда выглядела заботливой матерью и сама стала жертвой ужасного стечения обстоятельств. Другие считали, что она несет моральную ответственность за произошедшее. Люди говорили, что мать не должна приводить маленького ребенка в компанию, где употребляют алкоголь, а тем более оставлять его в доме с агрессивной женщиной, ранее уже имевшей криминальное прошлое.
Приговор судаЧерез год после трагедии суд вынес решение по делу. Валентину признали виновной в убийстве малолетнего ребенка, совершенном с особой жестокостью. Суд учел характер преступления, высокую общественную опасность содеянного, предыдущую судимость подсудимой, склонность к насилию и отсутствие раскаяния.
В результате ей назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.